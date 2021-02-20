futebol

PSG x Monaco: onde assistir e prováveis escalações

Jogando em casa, a equipe parisiense tenta ultrapassar o líder Lyon. O Monaco, por sua vez, precisa da vitória para entrar na briga pela classificação direta a Champions League....
LanceNet

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 19:12

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Ainda sem os lesionados Neymar e Di Maria, o PSG recebe o Mônaco, em confronto direto, no Parque dos Príncipes. Terceiro colocado a um ponto do líder Lyon, o time mandante pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória. Por outro lado, o Mônaco segue em quarto lugar na briga pela zona de classificação direta para a Champions League. A partida é neste domingo, às 17h (horário de Brasília).
> Confira a tabela do Campeonato FrancêsO PSG vem de uma boa sequência no Campeonato Francês: venceu as últimas três partidas. Além disso, a equipe do técnico Mauricio Pochettino está com a moral lá em cima após golear o Barcelona, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Já o Monaco empatou na última rodada contra o Lorient e desperdiçou a chance de colar nos melhores da competição. Assim, somente a vitória importa para diminuir a distância de cinco ponto do PSG.
FICHA TÉCNICA
PSG x MonacoData e horário: 21/02/2021, às 17h (de Brasília)Local: Parc des Princes (Paris, FRA)Onde assistir: One Football App
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Treinador: Mauricio Porchettino)Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappé; Icardi.
Desfalques: Neymar e Di Maria (lesionados).
Monaco (Treinador: Niko Kovac)Lecomte; Sidibe, Maripan, Badiashile, Henrique; Golovin, Fofona, Tchouameni, Diop; Ben Yedder, Volland.
Desfalques: Gelson Martins (lesionado)

