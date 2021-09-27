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PSG x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Em Paris, equipes fazem reedição das semifinais da temporada passada, quando ingleses levaram a melhor. Recuperado de lesão no joelho, Messi fica à disposição de Pochettino...
LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 14:17

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 14:17

Crédito: AFP
A bola vai rolar para um dos duelos mais aguardados de toda a fase de grupos da Champions League. Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Manchester City em duelo válido pela segunda rodada do Grupo A do torneio continental. O jogo acontece no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINAntes da partida, a principal dúvida acerca do elenco parisiense era sobre o argentino Lionel Messi, que ficou de fora das últimas duas partidas do PSG por conta de uma lesão no joelho esquerdo. No entanto, segundo o técnico Mauricio Pochettino, o camisa 30 estará à disposição, assim como Verratti.
- Verratti tem treinado bem nos últimos dias. Achamos que ele poderia fazer parte do grupo. Para começar, ainda não sei, mas vê-lo jogar é uma possibilidade. Messi está na mesma posição que Verratti. Ele está progredindo muito bem, evoluindo bem, e acho que vai estar no elenco, mas não sei se vai começar - disse Pochettino, que completou sobre a adaptação do argentino:
- Ele é o melhor jogador do mundo, mas é um homem como todo mundo. Ele também precisa se adaptar a essa nova equipe, essa nova cultura e esse novo país. Ele ficou vinte anos em Barcelona, ​​tudo é novo aqui para ele. Com o tempo, realmente não tenho dúvidas de que tudo vai ficar bem e que vamos ter um verdadeiro sucesso todos juntos.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
MANCHESTER CITYQuestionado sobre a semifinal da Champions League da temporada passada, quando o Manchester City eliminou o PSG, o técnico Pep Guardiola afirmou que isso já é passado e que agora os franceses têm um time ainda melhor.
- O que aconteceu na temporada passada ficou na temporada passada. Eles eram uma equipe fantástica e foi um jogo apertado. Agora eles têm o Messi. Com esta qualidade não sei o que podemos fazer, sinceramente. É uma equipe fantástica - disse Guardiola.
+ Paris Saint-Germain ou Manchester City? Qual time é melhor? Vote por posição!FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Manchester CityChampions LeagueGrupo A - 2ª Rodada​Data e horário: 28/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto Alonso Fernández (ESP)Transmissão: SBT, TNT e HBO Max
+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 40 finalistas ao prêmio Golden Boy 2021
PROVÁVEIS TIMES
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas (Donnarumma); Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye, Paredes e Ander Herrera; Messi, Mbappé e Neymar.
Desfalques: Sergio Ramos (lesionado); Di María (suspenso).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Ferrán Torres e Grealish.
Desfalques: Gündogan (lesionado); Mendy (preso); Zinchenko (dúvida).

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