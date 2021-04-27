PSG x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: AFP

Paris Saint-Germain e Manchester City entram em campo pela semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O primeiro jogo, realizado na França, colocará Neymar e Mbappé contra os comandados de Pep Guardiola.

Antes da partida, Mauricio Pochettino elogiou o Manchester City, mas garantiu que trará dificuldade aos ingleses.- Não vai ser fácil para ninguém. O Manchester City tem jogadores incríveis que são difíceis de controlar por 90 minutos. Mas será o mesmo para eles. Eles estão fazendo uma temporada incrível. Vai ser difícil, mas vamos dar o nosso melhor para vencer - disse Pochettino.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, também falou sobre o que espera do confronto.

- Vamos conceder contra-ataques e chances. Eles têm qualidade. São extraordinários. A única maneira de minimizar essas coisas é impor seu jogo. Quanto mais você for você mesmo, mais chance de passar. Se você pensar no oponente, é mais difícil.

FICHA TÉCNICAPSG x Manchester CityData e horário: 28/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: TNT Sports e Facebook da TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSGNavas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé