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futebol

PSG x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Na França, as duas equipes se enfrentam pela semifinal da Liga dos Campeões. Bola rola às 16h (de Brasília) desta quarta-feira...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 15:29
Crédito: AFP
Paris Saint-Germain e Manchester City entram em campo pela semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O primeiro jogo, realizado na França, colocará Neymar e Mbappé contra os comandados de Pep Guardiola.
Antes da partida, Mauricio Pochettino elogiou o Manchester City, mas garantiu que trará dificuldade aos ingleses.- Não vai ser fácil para ninguém. O Manchester City tem jogadores incríveis que são difíceis de controlar por 90 minutos. Mas será o mesmo para eles. Eles estão fazendo uma temporada incrível. Vai ser difícil, mas vamos dar o nosso melhor para vencer - disse Pochettino.
Pep Guardiola, treinador do Manchester City, também falou sobre o que espera do confronto.
- Vamos conceder contra-ataques e chances. Eles têm qualidade. São extraordinários. A única maneira de minimizar essas coisas é impor seu jogo. Quanto mais você for você mesmo, mais chance de passar. Se você pensar no oponente, é mais difícil.
FICHA TÉCNICAPSG x Manchester CityData e horário: 28/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: TNT Sports e Facebook da TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSGNavas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé
Manchester City​Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden

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