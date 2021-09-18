PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Tem duelo de postulantes ao título no Campeonato Francês. Neste domingo, pela sexta rodada da competição nacional, o Paris Saint-Germain recebe o Lyon na capital francesa. O jogo acontece no Parque dos Príncipes, casa do time parisiense, às 15h45 (de Brasília).PSGO técnico Mauricio Pochettino, que ainda não sabe se terá Mbappé à disposição, falou sobre a partida e elogiou o Lyon. Segundo o argentino, os Gones têm uma boa equipe e são um dos postulantes ao título. Além de tudo, o comandante parisiense tratou o jogo como "uma grande rivalidade".

- É uma equipe muito boa, conheço bem o treinador, que tem princípios de jogo ofensivos. Há muitos bons jogadores nesta equipe e é uma grande rivalidade. Esperamos um jogo difícil. Existem muitos clubes excelentes neste campeonato, e o nível do Lyon é um crédito para a Ligue 1. É um dos mais belos postulantes ao nosso campeonato - disse Pochettino.

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LYONDado como azarão na partida, o Lyon não quer pensar que o jogo já está ganho para o Paris Saint-Germain. Segundo o técnico Peter Bosz, não existe a história de que seu time "não tem nada a perder". Além disso, ele falou sobre a possibilidade de Mbappé não jogar e afirmou que sua equipe se prepara bem da mesma forma.

- Não gosto de dizer que não temos nada a perder. Temos três pontos a perder se não fizermos a coisa certa. Não vamos nos organizar de acordo com a presença ou não de Mbappé. Concentro-me apenas na minha equipa - disse Bosz.

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Paris Saint-Germain x LyonLigue 1 - Campeonato Francês6ª Rodada​Data e horário: 19/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Clément TurpinAssistentes: Nicolas Danos e Cyril GringoreTransmissão: Star+

PROVÁVEIS TIMES

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Ander Herrera, Danilo Pereira e Gueye; Di Maríaa, Messi e Neymar.

Desfalques: Sergio Ramos, Dagba, Bernat e Verratti (lesionados); Mbappé e Kurzawa (dúvidas).

LYON (Técnico: Peter Bosz)Anthony Lopes; Gusto, Denayer, Damien Da Silva e Emerson Palmeri; Caqueret, Bruno Guimarães, Shaqiri, Lucas Paquetá e Aouar; Toko Ekambi.