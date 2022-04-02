  • PSG x Lorient: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês
PSG x Lorient: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Em situações distintas na tabela, as equipes entram em campo neste domingo pela 30ª rodada do Campeonato Francês
Publicado em 02 de Abril de 2022 às 19:24

LanceNet

Neste domingo, o Paris Saint-Germain recebe o Lorient pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O PSG é o líder isolado da liga, enquanto o seu adversário está na luta contra o rebaixamento. O confronto, no Parque dos Príncipes, está marcado para às 15h45.RECUPERAÇÃOO Paris Saint-Germain vive uma crise após a eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League. Na última partida, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Mônaco. Agora, é mais uma chance para o time de Neymar, Messi e Mbappé se recuperar.
TABELAO Paris Saint-Germain entra em campo para defender a liderança do Campeonato Francês. A equipe está com 65 pontos, 12 a mais que o segundo colocado, o Rennes. Enquanto o Lorient está na 16ª colocação, com 28 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada.FICHA TÉCNICAPSG x Lorient
Data e horário: 03/04/2022, às 15h45Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: Satr+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Paredes e Verratti; Messi. Neymar e Mbappé.
LORIENT (Técnico: Christophe Pélissier)Dreyer; Mendes, Laporte, Pétrot e Le Goff; Abergel, Innocent e Monconduit; Moffi, Koné e Laurienté.
