PSG x Lorient: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Neste domingo, o Paris Saint-Germain recebe o Lorient pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O PSG é o líder isolado da liga, enquanto o seu adversário está na luta contra o rebaixamento. O confronto, no Parque dos Príncipes, está marcado para às 15h45.RECUPERAÇÃOO Paris Saint-Germain vive uma crise após a eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League. Na última partida, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Mônaco. Agora, é mais uma chance para o time de Neymar, Messi e Mbappé se recuperar.
TABELAO Paris Saint-Germain entra em campo para defender a liderança do Campeonato Francês. A equipe está com 65 pontos, 12 a mais que o segundo colocado, o Rennes. Enquanto o Lorient está na 16ª colocação, com 28 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada.FICHA TÉCNICAPSG x Lorient
Data e horário: 03/04/2022, às 15h45Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: Satr+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Paredes e Verratti; Messi. Neymar e Mbappé.
LORIENT (Técnico: Christophe Pélissier)Dreyer; Mendes, Laporte, Pétrot e Le Goff; Abergel, Innocent e Monconduit; Moffi, Koné e Laurienté.