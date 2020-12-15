PSG x Lorient: informações sobre a partida desta quarta-feira

Mirando a liderança do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo nesta quarta-feira. O adversário da equipe de Thomas Tuchel será o Lorient, no Parque dos Príncipes, às 17h (horário de Brasília).
Antes da partida, o treinador Thomas Tuchel falou sobre a partida e as chances de título da equipe parisiense. - Será um jogo importante amanhã e temos que ganhar para voltar. Ainda temos lesões, há fadiga, física e mental... Devo alinhar um onze que será no melhor e acima de tudo que possa colocar mais intensidade do que o que fizemos contra o Lyon. Ainda estamos na disputa e somos os favoritos. É a demanda do Paris Saint-Germain que exige isso. Nós próprios somos a maior fonte de pressão do grupo, pois o nosso nível de expectativa é elevado. Perdemos pontos no caminho, a culpa é nossa, podemos fazer melhor e será preciso para sermos campeões.
O Paris Saint-Germain ocupa a terceira colocação na tabela, com 28 pontos. O Lorient, por outro lado, é o 17º, com apenas 11 pontos.
FICHA TÉCNICA:PSG x LorientData e horário: 16/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Treinador: Thomas Tuchel)Navas; Florenzi, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa; Gueye, Verratti, Rafinha; Di Maria, Kean, Mbappe
Desfalques: Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Neymar, Abdou Diallo, Marquinhos (lesionados); Dagba (suspenso); Draxler (dúvida)
LorientNardi; Hergault, Gravillon, Morel, Le Goff; Monconduit, Lemoine, Le Fee; Lauriente, Hamel, Wissa
Desfalques: Houboulang Mendes, Julien Laporte (lesão); Stéphane Diarra (dúvida)