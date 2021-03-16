PSG x Lille: prováveis escalações das oitavas de final da Copa da França

Antes da partida, o treinador Mauricio Pochettino falou sobre o que espera da partida de amanhã.- Vai ser um jogo muito difícil, mas gostamos de jogar este tipo de jogos. Tentaremos jogar da melhor forma possível. Faremos o nosso melhor para colocá-los em dificuldades, apesar de sua linha defensiva muito sólida. É uma ótima equipe. Vamos nos adaptar a todas as circunstâncias para jogar o melhor possível e ir o mais longe possível nesta grande competição que é a Copa da França. Analisamos todas as possibilidades, não só coletivas, mas também individuais. Todos são afetados pelo que está acontecendo, não pensamos apenas nas condições físicas, mas também nas mentais. Vamos escolher a melhor equipe para nos ajudar a vencer amanhã.