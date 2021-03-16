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futebol

PSG x Lille: prováveis escalações das oitavas de final da Copa da França

Sem transmissão pro Brasil, a bola rolará às 13h45 (de Brasília)...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 15:48
Crédito: DENIS CHARLET / AFP
O Paris Saint-Germain terá um adversário difícil nas oitavas de final da Copa da França. Nesta quarta-feira, às 13h45 (de Brasília), a equipe de Pochettino recebe o Lille e, como é jogo único, precisa vencer para avançar de fase.
Antes da partida, o treinador Mauricio Pochettino falou sobre o que espera da partida de amanhã.- Vai ser um jogo muito difícil, mas gostamos de jogar este tipo de jogos. Tentaremos jogar da melhor forma possível. Faremos o nosso melhor para colocá-los em dificuldades, apesar de sua linha defensiva muito sólida. É uma ótima equipe. Vamos nos adaptar a todas as circunstâncias para jogar o melhor possível e ir o mais longe possível nesta grande competição que é a Copa da França. Analisamos todas as possibilidades, não só coletivas, mas também individuais. Todos são afetados pelo que está acontecendo, não pensamos apenas nas condições físicas, mas também nas mentais. Vamos escolher a melhor equipe para nos ajudar a vencer amanhã.
FICHA TÉCNICAPSG x LilleData e horário: 17/03/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: Sem transmissão
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESPSG (Treinador: Pochettino)Keylor Navas, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Diallo, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Julian Draxler, Kylian Mbappe, Mauro Icardi
Lille (Treinador: Christophe Galtier)Mike Maignan, Zeki Celik, Jose Fonte, Sven Botman, Domagoj Bradaric, Luiz Araujo, Benjamin Andre, Boubakary Soumare, Jonathan Bamba, Yusuf Yazici, Burak Yilmaz

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