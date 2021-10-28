PSG x Lille: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Chegou a hora da bola rolar pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, na abertura da jornada, o Paris Saint-Germain recebe o Lille, num duelo entre os últimos campeões da competição. O jogo será realizado no Parque dos Príncipes, casa da equipe parisiense, às 16h (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINLíder isolado com 28 pontos e sete de vantagem sobre o segundo colocado, o PSG tenta vencer a décima partida no torneio após empatar com o Olympique de Marseille na rodada passada. Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Mauricio Pochettino não terá Mbappé, que está doente, e Messi é dúvida.
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LILLEAtual campeão, o Lille busca reencontrar o bom futebol apresentado na temporada passada. Sem o técnico Christophe Galtier, que deixou o clube, os Dogues querem se aproximar das primeiras posições. Na rodada passada, o time de Jocelyn Gourvennec empatou com o Brest em casa, por 1 a 1.
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Paris Saint-Germain x LilleLigue 1 - Campeonato Francês12ª RodadaData e horário: 29/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Amaury DelerueAssistentes: Alexandre Viala e Julien AubeTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Wijnaldum, Gueye e Ander Herrara; Messi (Draxler), Neymar e Icardi.
Desfalques: Verratti, Sergio Rico, Paredes, Sergio Ramos (lesionados); Mbappé (doente); Hakimi (suspenso); Messi (dúvida).
LILLE (Técnico: Jocelyn Gourvennec)Grbic; Celik, José Fonte, Djaló e Mandava; Weah, Xeka, Renato Sanches e Bamba; Jonathan David e Yilmaz.
Desfalques: Botman e Léo Jardim (lesionados); Benjamin André (suspenso).