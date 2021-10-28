PSG x Lille: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Chegou a hora da bola rolar pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, na abertura da jornada, o Paris Saint-Germain recebe o Lille, num duelo entre os últimos campeões da competição. O jogo será realizado no Parque dos Príncipes, casa da equipe parisiense, às 16h (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINLíder isolado com 28 pontos e sete de vantagem sobre o segundo colocado, o PSG tenta vencer a décima partida no torneio após empatar com o Olympique de Marseille na rodada passada. Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Mauricio Pochettino não terá Mbappé, que está doente, e Messi é dúvida.