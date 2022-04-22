PSG x Lens: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

O Paris Saint-Germain recebe o Lens neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino, que conta com o retorno de Neymar na 34ª rodada, pode ser campeã da Ligue 1 em caso de vitória.EM BUSCA DO TÍTULOVocê sempre tem que valorizar a possibilidade de ganhar um título da liga, porque quando você não ganha, isso se torna um grande problema. Em nível pessoal, é muito importante. É também para os torcedores e esperamos que celebrem conosco e que possamos comemorar o título juntos - disse Mauricio Pochettino, técnico do PSG.
POR POUCONa última rodada, o PSG podia ter sido campeão após vencer o Angers, mas o Olympique Marseille adiou a comemoração após virar o confronto diante do Nantes. No entanto, o clube da capital depende apenas de si para erguer o troféu neste momento.
Data e horário: 23/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Marquinhos, Ramos e Mendes; Pereira, Gueye e Wijnaldum; Di María, Mbappé e Neymar
Desfalques: Lionel Messi, Marco Verratti , Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Julian Draxler e Abdou Diallo (machucados). Edouard Michut (suspenso)
LENS (Técnico: Franck Haise)Farinez; Wooh, Danso e Gradit; Clauss, Fofana, Doucouré e Haidara; Costa; Sotoca e Ganago
Desfalques: Facundo Medina, Gael Kakuta e Patrick Berg (machucados)