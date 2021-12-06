PSG x Club Brugge: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

O Paris Saint-Germain recebe o Club Brugge nesta terça-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Champions League. Os franceses já estão garantidos nas oitavas de final do torneio com a vice-liderança do Grupo A assegurada, enquanto os belgas sonham com uma vaga na Liga Europa.HÁ O QUE MELHORAR- O Clube Brugge é uma equipe competitiva, com muita energia e que demonstrou em todo o torneio que é difícil de ser batido. Eles jogam pela Liga Europa e a gente para melhorar muitos aspectos do nosso jogo. É uma partida perfeita para assumirmos dessa maneira - disse Mauricio Pochettino, comandante do PSG.
NÃO VIVE UM BOM MOMENTOO PSG não vive uma grande fase nos últimos jogos. Além de ser derrotado pelo Manchester City na última rodada da Champions League, a equipe de Pochettino empatou os dois últimos confrontos pelo Campeonato Francês e perdeu Neymar por lesão até 2022.
FICHA TÉCNICA:PSG x Club Brugge
Data e horário: 7/12/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Diallo e Mendes; Rafinha, Gueye e Wijnaldum; Di Maria, Icardi e Mbappé
Desfalques: Neymar e Julian Draxler (machucados)
CLUB BRUGGE (Técnico: Philippe Clement)Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki e Sobol; Rits, Balanta e Vanaken; De Ketelaere, Dost e Lang
Desfalques: Ruben Providence (machucado)