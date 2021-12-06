  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • PSG x Club Brugge: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
futebol

PSG x Club Brugge: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Paris Saint-Germain já está classificado e tem a vice-liderança do Grupo A garantida, enquanto o clube belga sonha com uma vaga na Liga Europa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2021 às 13:15

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 13:15

O Paris Saint-Germain recebe o Club Brugge nesta terça-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Champions League. Os franceses já estão garantidos nas oitavas de final do torneio com a vice-liderança do Grupo A assegurada, enquanto os belgas sonham com uma vaga na Liga Europa.HÁ O QUE MELHORAR- O Clube Brugge é uma equipe competitiva, com muita energia e que demonstrou em todo o torneio que é difícil de ser batido. Eles jogam pela Liga Europa e a gente para melhorar muitos aspectos do nosso jogo. É uma partida perfeita para assumirmos dessa maneira - disse Mauricio Pochettino, comandante do PSG.
> Veja a tabela da Champions League
NÃO VIVE UM BOM MOMENTO​O PSG não vive uma grande fase nos últimos jogos. Além de ser derrotado pelo Manchester City na última rodada da Champions League, a equipe de Pochettino empatou os dois últimos confrontos pelo Campeonato Francês e perdeu Neymar por lesão até 2022.
FICHA TÉCNICA:PSG x Club Brugge
Data e horário: 7/12/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Diallo e Mendes; Rafinha, Gueye e Wijnaldum; Di Maria, Icardi e Mbappé
Desfalques: Neymar e Julian Draxler (machucados)
CLUB BRUGGE (Técnico: Philippe Clement)Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki e Sobol; Rits, Balanta e Vanaken; De Ketelaere, Dost e Lang
Desfalques: Ruben Providence (machucado)
