PSG x Clermont: onde assistir, horário e escalações do jogo do Francês

Líder da Ligue 1, o Paris Saint-Germain recebe, neste sábado, o Clermont Foot 63 pela quinta rodada do Campeonato Francês. A partida entre as duas equipes ocorrerá no Parc des Princes, na cidade Paris, e terá o seu início às 12h (de Brasília). Além de estar invicto no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain venceu todas as quatro partidas que disputou na competição. Contra o Clermont, a equipe da capital não poderá contar com jogadores sul-americanos, que tiveram pouco tempo de intervalo da data Fifa.
O Clermont também está invicto neste início de Campeonato Francês, mas soma oito pontos, quatro a menos que o Paris Saint-Germain, pois empatou em duas ocasiões. Os visitantes terão o seu mais difícil adversário pela frente neste sábado.FICHA TÉCNICAPSG x CLERMONT - Ligue 1 - 5ª rodada
Data e horário: 11/09/2021, às 12h (de Brasília)Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)Árbitro: Mikael LesageAssistentes: Huseyin Ocak e Steven TorregrossaOnde assistir: FOX Sports
PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Marquinhos, Kehrer e Nuno Mendes; Gueye, Wijnaldum e Ander Herrera; Rafinha, Draxler e Mbappé.
Desfalques: Bernat, Sergio Ramos, Dagba, Alloh e Letellier (lesionados); Messi, Neymar, Di María e Paredes (fora).
CLERMONT (Treinador: Pascal Gastien)Desmas; Zedadka, Hountondiji, Ogier e N'Simba; Iglesias, Gastien, Dossou, Berthomier e Allevinah; Bayo.
Desfalques: Abdul Samed, Magnin, Phojo e Jaby (lesionados).