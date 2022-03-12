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PSG x Bordeaux: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Após queda na Champions, parisienses voltam as atenções ao torneio nacional, onde lideram com folga. Bordeaux, por outro lado, é o lanterna da competição...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 12:29

Publicado em 12 de Março de 2022 às 12:29

A bola vai rolar para mais uma partida da 29ª rodada do Campeonato Francês. Neste domingo, o Paris Saint-Germain recebe o Bordeaux, em um confronto de opostos, entre líder e lanterna. O jogo acontece no Estádio Parque dos Príncipes, a casa parisiense, às 9h (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINDepois de ser eliminado na Champions League, o Paris Saint-Germain volta suas atenções para o Campeonato Francês, última chance de título na temporada. Líder com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, o time de Neymar, Messi e Mbappé tem a conquista bem encaminhada.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
BORDEAUXLanterna da competição nacional, o Bordeaux vive um drama para tentar escapar do rebaixamento para a segunda divisão. A equipe comandada por David Guion tem 22 pontos, três a menos que o Troyes, primeiro clube fora do Z-3, o grupo dos que descerão.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x BordeauxLigue 1 - Campeonato Francês28ª Rodada​Data e horário: 13/03/2022, às 9h (de Brasília)Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Christophe Laquerrière e Cyril MugnierTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Dagba (Hakimi), Kehrer (Marquinhos), Kimpembe e Bernat; Danilo Pereira (Paredes), Gueye e Wijnaldum; Messi (Di María), Mbappé (Icardi) e Neymar.
Desfalques: Verratti (suspenso); Sergio Ramos, Paredes e Ander Herrera (dúvidas).
BORDEAUX (Técnico: David Guion)Poussin; Marcelo, Gregersen e Ahmedhodzic; Pembele, Onana, Guilavogui e Dilrosun (Mensah); Elis, Hwang e Adli.
Desfalques: Briand e Costil (dúvidas).
Crédito: NeymarbrilhounojogodoprimeiroturnoehomenageouMaríliaMendonça(Foto:PHILIPPELOPEZ/AFP

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