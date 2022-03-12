PSG x Bordeaux: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

A bola vai rolar para mais uma partida da 29ª rodada do Campeonato Francês. Neste domingo, o Paris Saint-Germain recebe o Bordeaux, em um confronto de opostos, entre líder e lanterna. O jogo acontece no Estádio Parque dos Príncipes, a casa parisiense, às 9h (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINDepois de ser eliminado na Champions League, o Paris Saint-Germain volta suas atenções para o Campeonato Francês, última chance de título na temporada. Líder com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, o time de Neymar, Messi e Mbappé tem a conquista bem encaminhada.

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BORDEAUXLanterna da competição nacional, o Bordeaux vive um drama para tentar escapar do rebaixamento para a segunda divisão. A equipe comandada por David Guion tem 22 pontos, três a menos que o Troyes, primeiro clube fora do Z-3, o grupo dos que descerão.

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Paris Saint-Germain x BordeauxLigue 1 - Campeonato Francês28ª Rodada​Data e horário: 13/03/2022, às 9h (de Brasília)Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Christophe Laquerrière e Cyril MugnierTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Dagba (Hakimi), Kehrer (Marquinhos), Kimpembe e Bernat; Danilo Pereira (Paredes), Gueye e Wijnaldum; Messi (Di María), Mbappé (Icardi) e Neymar.

Desfalques: Verratti (suspenso); Sergio Ramos, Paredes e Ander Herrera (dúvidas).

BORDEAUX (Técnico: David Guion)Poussin; Marcelo, Gregersen e Ahmedhodzic; Pembele, Onana, Guilavogui e Dilrosun (Mensah); Elis, Hwang e Adli.

Desfalques: Briand e Costil (dúvidas).