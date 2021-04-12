futebol

PSG x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

Equipe francesa venceu o jogo de ida, na Alemanha, por 3 a 2...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 16:19

LanceNet

Crédito: AFP
Paris Saint-Germain e Bayern de Munique voltam a se enfrentar nesta terça-feira. No Parque dos Príncipes, a equipe francesa pode até perder a partida por um gol de diferença que se classificará para as semifinais da Liga dos Campeões. A ida terminou em 3-2.
A bola rola às 16h (de Brasília). Antes do jogo, o treinador do Bayern de Munique, Hansi Flick, falou o que espera do confronto.- Tivemos várias oportunidades de gol na ida, mas não tivemos a mesma eficácia. Temos de fazer melhor. Sabemos que não será uma tarefa fácil, mas vamos jogar tudo para dentro. Sabemos que temos que marcar pelo menos dois gols. Será uma tarefa difícil, mas se joga futebol em jogos como este. Queremos criar uma pequena surpresa em Paris amanhã. Claro que ficaríamos felizes se pudermos.
Mauricio Pochettino, comandante do Paris Saint-Germain, também falou antes da bola rolar.
- O Bayern é uma equipe que joga e não creio que vá mudar o seu jogo. Também vamos jogar com as nossas ideias. O futebol é um jogo e veremos quem vai impor as suas. O Bayern é a melhor equipe da Europa e temos respeito por eles. Temos muita confiança, mas temos que pensar em vencer esta partida para nos qualificarmos. Desejamos vencer. Para o clube, estar nas semifinais seria importante.
FICHA TÉCNICAParis Saint-Germain x Bayern de MuniqueData e horário: 13/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: Facebook da TNT Sports e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESPSGNavas; Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé.
Bayern de Munique​Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Martinez; Sane, Muller, Coman; Choupo-Moting.

