futebol

PSG x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Equipe catalã perdeu a ida, em casa, por 4 a 1 e precisa de um milagre para reverter o resultado. Neymar deve ficar de fora...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 17:00

Crédito: AFP
Após vencer a ida por 4 a 1, o Paris Saint-Germain recebe o Barcelona, nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe catalã precisa vencer por quatro gols de diferença ou marcar cinco ou mais vezes para conseguir a classificação direta para a próxima fase.
FALA, POCHETTINO- Temos que fazer um jogo com foco total, como na primeira mão, temos que atacar e vencer o jogo. É nisso que pensamos e para o que nos preparamos. Estamos falando sobre isso. Sabemos que o Barcelona tem uma grande equipa e que um jogo da Champions League tem que ser muito bem encarado. Sempre há oponentes de alto nível. O mais importante é o que vamos fazer. Devemos ser eficientes. Claro, olhamos para o nosso adversário e sabemos que o Barça tem uma equipe muito boa. Eles têm estado fortes ultimamente, mas estamos focados em nós mesmos, na nossa preparação. Para nós, este jogo começa 0-0 e temos de vencer para nos qualificarmos. É a melhor mentalidade para se ter - disse o treinador.A ESPERANÇA DE KOEMAN- A reviravolta contra o Sevilla nos deu muita confiança, embora saibamos que se trata de uma situação muito diferente. Mas podemos dar o nosso melhor. Depende muito de como começamos o jogo. Sempre criamos oportunidades, o que temos de fazer é aproveitá-las. O PSG é candidato à conquista da Champions League. Precisamos jogar o jogo perfeito e é isso que vamos tentar fazer.
FICHA TÉCNICAPSG x BarcelonaData e horário: 10/03/2021, às 17h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: Facebook da TNT Sports e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESPSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Mbappé; Icardi
Desfalques: Neymar e Bernat (lesionados); Kean (Covid-19)
Barcelona (Treinador: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Alba; Pedri; Messi, Griezmann
Desfalques: Coutinho, Piqué, Fati, Sergi Roberto, Ronald Araújo

