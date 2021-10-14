PSG x Angers: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Chegou a hora da bola voltar a rolar no Velho Continente pelas competições nacionais após a realização da Data-Fifa. E, nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, recebe o Angers, pela décima rodada do torneio. O jogo acontece no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINLíder isolado da Ligue 1 com seis pontos de vantagem para o segundo colocado, o PSG busca se reabilitar da derrota na última rodada, quando perdeu para o Rennes, fora de casa, por 2 a 0. Para esta partida, Mauricio Pochettino não terá Neymar, Marquinhos, Keylor Navas, Di María, Paredes e Messi, que ainda estão a serviço de suas respectivas seleções na Data-Fifa.
ANGERSFazendo excelente campanha no começo de campeonato, o Angers ocupa a terceira colocação na tabela, com 16 pontos. Neste momento, a equipe de Gérald Baticle estaria classificada para a fase prévia da próxima Champions League. Na última rodada, a equipe venceu o Metz por 3 a 2, em casa.
Paris Saint-Germain x AngersLigue 1 - Campeonato Francês10ª RodadaData e horário: 15/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Bastien DechepyAssistentes: Philippe Jeanne e Bastien CourbetTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Kehrer e Kimpembe, Diallo; Gueye, Verratti e Wijnaldum; Mbappé, Icardi e Draxler.
Desfalques: Sergio Ramos e Bernat (lesionados); Neymar, Di María, Paredes, Messi, Marquinhos e Keylor Navas (convocados).
ANGERS (Técnico: Gérald Baticle)Bernardoni; Manceau, Traoré e Thomas; Cabot, Mendy, Mangani, Ebosse e Fulgani (Boufal); Bahoken e Cho.
Desfalques: Bamba (lesionado); Boufal (dúvida).