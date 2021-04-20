Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG x Angers: onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa da França. Bola rola nesta quarta-feira, às 13h45 (de Brasília)...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 16:35

LanceNet

20 abr 2021 às 16:35
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Pelas quartas de final da Copa da França, o Paris Saint-Germain recebe o Angers, nesta quarta-feira, às 13h15 (de Brasília). A decisão é em jogo único, ou seja, quem vencer está classificado para a próxima fase.
Antes da partida, Mauricio Pochettino falou sobre o que espera do confronto contra o Angers.- A Copa da França é uma competição especial para os parisienses, para os jogadores e para o clube. Esta competição é importante para nós. Sabemos que o Angers não será um adversário fácil, mas queremos chegar às semifinais e sabemos que temos que fazer um grande jogo. Será necessário fazer alguns ajustes em relação ao encontro contra o Saint-Étienne.
FICHA TÉCNICAParis Saint-Germain x AngersData e horário: 21/04/2021, às 13h15 (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES​PSG Rico; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi.
AngersButelle; Bamba, Thomas, Pavlovic, Traore, Capelle; Amadou, Mangani, Bobichon; Thioub, Bahoken.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados