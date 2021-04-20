PSG x Angers: onde assistir e prováveis escalações

Pelas quartas de final da Copa da França, o Paris Saint-Germain recebe o Angers, nesta quarta-feira, às 13h15 (de Brasília). A decisão é em jogo único, ou seja, quem vencer está classificado para a próxima fase.
Antes da partida, Mauricio Pochettino falou sobre o que espera do confronto contra o Angers.- A Copa da França é uma competição especial para os parisienses, para os jogadores e para o clube. Esta competição é importante para nós. Sabemos que o Angers não será um adversário fácil, mas queremos chegar às semifinais e sabemos que temos que fazer um grande jogo. Será necessário fazer alguns ajustes em relação ao encontro contra o Saint-Étienne.
FICHA TÉCNICAParis Saint-Germain x AngersData e horário: 21/04/2021, às 13h15 (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESPSG Rico; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi.
AngersButelle; Bamba, Thomas, Pavlovic, Traore, Capelle; Amadou, Mangani, Bobichon; Thioub, Bahoken.