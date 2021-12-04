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PSG volta a jogar mal, mas empata no fim com o Lens e mantém distância na liderança da Ligue 1

Mesmo com tropeço, time pariense aumentou vantagem para o Olympique de Marseille, que perdeu horas antes; Mbappé foi poupado e entrou no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 19:16

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 19:16

O Paris Saint-Germain tropeçou neste sábado ao empatar em 1 a 1 com o Lens fora de casa. Pela 17ª rodada da Ligue 1, o Lens saiu na frente do placar com Fofana, mas o PSG conseguiu o empate perto do fim do jogo com o gol de Wijnaldum.Veja a tabela do Francês
ATAQUE DO LENSO Lens foi superior ao Paris Saint-Germain na primeira etapa, e criou mais chances de ataque durante os 45 minutos iniciais. A equipe do PSG, apesar de ter a posse de bola por mais tempo, fez menos que o adversário, e o empate em 0 a 0 manteve-se.
NA FRENTENa segunda etapa, o Lens conseguiu sair na frente do placar após a forte pressão no primeiro tempo. Com dezessete minutos, o time da casa fez o primeiro gol do jogo com Seko Fofana após assistência concedida por Cheick Doucouré.
EMPATEO Paris Saint-Germain, que não fazia um bom jogo, quase saiu do Stade Bollaert-Delelis sem a vitória. Aos 47 minutos do segundo tempo, Kylian Mbappé encontrou uma assistência para Wijnaldum, que marcou o gol de empate.
FALTOU AO PSGA equipe do Paris Saint-Germain não fez um bom jogo, e deixou a desejar durante todo o tempo. Se o gol saiu apenas aos 47 minutos do segundo tempo, foi por falta de precisão durante todo o jogo, e o empate não deu alegria ao time.
SEQUÊNCIA​O Lens enfrenta o Nantes às 17h (de Brasília) de sexta-feira pela Ligue 1. O PSG, por sua vez, atua contra o Club Brugge às 14:45h (de Brasília) pela Champions League.
Crédito: LensePSGempataramem1a1(Foto:FRANÇOISLOPRESTI/AFP

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