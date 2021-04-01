PSG venderá Mbappé por R$ 1 bilhão caso jogador não renove o contrato

As declarações de Mbappé após a vitória da França sobre a Bósnia pelas Eliminatórias, onde afirmou "estar cansado de críticas", não caiu bem no PSG. De acordo com a imprensa local, o clube da Cidade Luz, que tenta renovar o contrato do camisa 7, já pensa em vender o atacante caso não tenha acordo.
+ Veja a tabela da Ligue 1Segundo o jornal "Le Parisien", o Paris Saint-Germain definiu que não deixará o atleta sair de graça. Ou seja, o clube francês poderá vendê-lo na próxima janela de transferências, já que o vínculo do astro vai até o final da próxima temporada, em junho de 2022.
Ainda de acordo com o portal, o valor estipulado pelo clube parisiense é entre 120 milhões de euros e 150 milhões de euros (entre R$ 802 milhões e R$ 1 bilhão na cotação atual).
+ Mercado promete pegar fogo! Confira alguns nomes que prometem esquentar a janela de verão europeiaPSG e Mbappé conversam pela renovação de contrato há algum tempo, mas ainda não chegaram a um acordo. Ainda na entrevista pós-jogo na quarta, o atacante disse que "a negociação não ganhou nenhuma novidade".