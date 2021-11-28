PSG vence Saint-Étienne de virada, mas Neymar se lesiona e preocupa

Sob forte neve, o Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne de virada, por 3 a 1, na manhã deste domingo, no Estádio Geoffroy-Guichard, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Francês. Bouanga abriu o placar para os donos da casa, mas a expulsão de Kolodziejczak ainda no primeiro tempo permitiu uma reação do PSG, que virou com dois gols de Marquinhos e um de Di Maria.

O jogo também foi marcado por uma lesão de Neymar. O brasileiro, aparentemente, torceu o tornozelo e deixou o campo com muitas dores.ERROS E PREJUÍZO

O Paris Saint-Germain não teve uma boa atuação no primeiro tempo. O time do técnico Mauricio Pochettino parecia disperso e deu muitos espaços para Saint-Étienne. De tanto insistir, os donos da casa abriram o placar aos 23 minutos. Khazri cruzou de trivela para o lado esquerdo e Bouanga abriu o placar após aproveitar o rebote da finalização de Kolodziejczak. EXPULSÃO MUDA O JOGO

Nos minutos finais do primeiro tempo, Mbappé foi lançado entre os zagueiros e avançaria com o campo livre, mas foi derrubado por Kolodziejczak. O árbitro marcou a falta e expulsou o zagueiro do Saint-Étienne. Com um a mais, o PSG respondeu imediatamente. Na cobrança de falta de Messi, Marquinhos desviou de cabeça e empatou a partida antes do intervalo. DOMÍNIO DO PSG

Com um a mais durante todo o segundo tempo, o PSG teve o controle do jogo. Mesmo assim, a equipe de Pochettino teve dificuldades para desempatar. Mas de tanto tentar, alcançou o objetivo aos 33 minutos, quando Messi encontrou Di Maria, que finalizou no canto do goleiro Green.

Em vantagem numérica e no placar, o PSG tinha o relógio a favor e era pouco ameaçado. Ainda deu tempo de Marquinhos fechar o placar aos 45 minutos, após cruzamento certeiro de Messi pela esquerda. O zagueiro subiu mais que o lateral-esquerdo Trauco para balançar as redes. NEYMAR PREOCUPA

Apesar da vitória, o PSG deixou o campo com tom de preocupação. Neymar torceu o tornozelo aos 38 minutos e deixou o campo de maca, com expressão de muita dor. O atacante brasileiro se lesionou após sofrer falta do volante Maçon.