Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG vence o Montpellier nos pênaltis e está na final da Copa da França

Após empate em 2 a 2 no tempo normal, com show de Mbappé, que marcou duas vezes, time de Paris vence nos pênaltis. Neymar entra no fim e converte sua cobrança...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 18:07
Crédito: PASCAL GUYOT / AFP
O PSG está na final da Copa da França. Nesta quarta-feira, o time de Mauricio Pochettino venceu o Montpellier nos pênaltis por 6 a 5 e garantiu a vaga na decisão. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2, com gols de Mbappé (duas vezes) para os parisienses, enquanto Laborde e Delort fizeram para os donos da casa.
+ Veja a tabela da Ligue 1PRIMEIRO TEMPO EMPATADOApesar o domínio parisiense nos 45 minutos iniciais, as equipes foram para o intervalo empatando em 1 a 1. Mbappé abriu o placar aos nove minutos, depois de belo passe de Gueye, mas Laborde deixou tudo igual aos 44 minutos com um lindo chute no ângulo de Keylor Navas.
SEGUNDO TEMPO IGUALA partida teve praticamente o mesmo cenário na etapa final, com o PSG pressionando no início e marcando novamente com Mbappé em um lance espetacular. No fim, porém, Delort recebeu de Laborde dentro da pequena área e empatou mais uma vez.
PÊNALTISCom o empate, a partida foi para os pênaltis. Na decisão, todos os dez cobradores acertaram suas cobranças na série principal, incluindo Neymar, mas Sambia bateu para fora na primeira cobrança alternada. Moise Kean converteu o último pênalti e classificou o PSG.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
FINAL​Na decisão da Copa da França, o Paris Saint-Germain vai enfrentar o vencedor do duelo entre Rumilly Vallières e Monaco, que se enfrentam nesta quinta-feira. A final será na próxima quarta-feira, dia 19, no Stade de France.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados