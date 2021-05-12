PSG vence o Montpellier nos pênaltis e está na final da Copa da França

Crédito: PASCAL GUYOT / AFP

O PSG está na final da Copa da França. Nesta quarta-feira, o time de Mauricio Pochettino venceu o Montpellier nos pênaltis por 6 a 5 e garantiu a vaga na decisão. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2, com gols de Mbappé (duas vezes) para os parisienses, enquanto Laborde e Delort fizeram para os donos da casa.

+ Veja a tabela da Ligue 1PRIMEIRO TEMPO EMPATADOApesar o domínio parisiense nos 45 minutos iniciais, as equipes foram para o intervalo empatando em 1 a 1. Mbappé abriu o placar aos nove minutos, depois de belo passe de Gueye, mas Laborde deixou tudo igual aos 44 minutos com um lindo chute no ângulo de Keylor Navas.

SEGUNDO TEMPO IGUALA partida teve praticamente o mesmo cenário na etapa final, com o PSG pressionando no início e marcando novamente com Mbappé em um lance espetacular. No fim, porém, Delort recebeu de Laborde dentro da pequena área e empatou mais uma vez.

PÊNALTISCom o empate, a partida foi para os pênaltis. Na decisão, todos os dez cobradores acertaram suas cobranças na série principal, incluindo Neymar, mas Sambia bateu para fora na primeira cobrança alternada. Moise Kean converteu o último pênalti e classificou o PSG.

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