PSG vence Brest fora de casa e avança para as oitavas da Copa da França

Crédito: Mbappé fez golaço e foi o grande nome do jogo. FRED TANNEAU / AFP

Neste sábado, o PSG viajou para enfrentar o Brest no Stade Francis-Le Blé, pela segunda rodada da Copa da França. Com dois gols de Mbappé e um de Sarabia, o PSG venceu e avançou para a próxima fase da Copa da França.

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Logo aos nove minutos, Mbappé fez um golaço. O Brest tentava sair no meio campo quando Belkebla foi desarmado por Verratti, o volante, então, serviu Mbappé, que fez tudo sozinho: o atacante arrancou, balançou para os dois lados entortando a marcação e, na entrada da área, acertou uma bomba no ângulo.

PSG AMPLIA

Com a partida dominada, o PSG decidiu dar o último gás antes do intervalo. Após recuperar a posse no meio campo, Draxler conduziu até a área, dividiu com a marcação e, na sobra, Sarabia conseguiu finalizar antes do bloqueio para fazer o 2 x 0.

PAREDÃO

Mesmo atrás no placar, o Brest cresceu sua produtividade ofensiva na segunda etapa. Assim, ao todo, a equipe mandante finalizou sete vezes no gol, porém, em praticamente todas parou na grande atuação do goleiro Sergio Rico, um dos destaques da partida pelo lado do PSG.

DE NOVO MBAPPÉ

Já na metade final do segundo tempo, o PSG conseguiu fazer o terceiro. E a trama foi repetida: Verratti, no entanto, dessa vez fez linda jogada em espaço curto e cruzou para o atacante completar de peito.

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