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futebol

PSG vence Brest fora de casa e avança para as oitavas da Copa da França

Após a vitória, equipe parisiense volta suas atenções para o confronto contra o Barcelona, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 19:11
Crédito: Mbappé fez golaço e foi o grande nome do jogo. FRED TANNEAU / AFP
Neste sábado, o PSG viajou para enfrentar o Brest no Stade Francis-Le Blé, pela segunda rodada da Copa da França. Com dois gols de Mbappé e um de Sarabia, o PSG venceu e avançou para a próxima fase da Copa da França.
> O PSG vai ser campeão Francês de novo? Simule os resultados da equipe no Campeonato Francês BRILHA MBAPPÉ
Logo aos nove minutos, Mbappé fez um golaço. O Brest tentava sair no meio campo quando Belkebla foi desarmado por Verratti, o volante, então, serviu Mbappé, que fez tudo sozinho: o atacante arrancou, balançou para os dois lados entortando a marcação e, na entrada da área, acertou uma bomba no ângulo.
PSG AMPLIA
Com a partida dominada, o PSG decidiu dar o último gás antes do intervalo. Após recuperar a posse no meio campo, Draxler conduziu até a área, dividiu com a marcação e, na sobra, Sarabia conseguiu finalizar antes do bloqueio para fazer o 2 x 0.
PAREDÃO
Mesmo atrás no placar, o Brest cresceu sua produtividade ofensiva na segunda etapa. Assim, ao todo, a equipe mandante finalizou sete vezes no gol, porém, em praticamente todas parou na grande atuação do goleiro Sergio Rico, um dos destaques da partida pelo lado do PSG.
DE NOVO MBAPPÉ
Já na metade final do segundo tempo, o PSG conseguiu fazer o terceiro. E a trama foi repetida: Verratti, no entanto, dessa vez fez linda jogada em espaço curto e cruzou para o atacante completar de peito.
SEQUÊNCIA
Na próxima quarta-feira, o PSG enfrenta, às 17h (horário de Brasília), o Barcelona pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O Brest, por sua vez, só volta a campo no dia 13, às 13h (de Brasília), contra o Olympique de Marselha pela 29ª rodada do Campeonato Francês.

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