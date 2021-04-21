futebol

PSG vence Angers na Copa da França; Neymar é capitão e deixa sua marca

Time da capital vence sem dificuldade e chega às semifinais da competição eliminatória. Icardi anota hat-trick, Neymar faz de cabeça e zagueiro do Angers marca contra...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 15:44

LanceNet

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain está nas semifinais da Copa da França. Nesta quarta-feira, a equipe parisiense bateu o Angers nas quartas de final com vitória por 5 a 0 para ficar entre os quatro melhores. Capitão do time da Cidade Luz, Neymar deixou marca. Icardi (três vezes) e Manceau (contra) completaram o placar.
+ Veja a tabela da Ligue 1PRIMEIRO TEMPO FÁCILOs 45 minutos iniciais foram fáceis para o PSG, que foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Nos primeiros minutos, Neymar entregou bola para Draxler, que deixou Icardi de cara para abrir o marcador. Aos 22 minutos, Neymar recebeu na área, finalizou para defesa do goleiro, mas Manceau fez contra no rebote.
DE CABEÇANo segundo tempo, Neymar deixou sua marca em uma linda troca de passes. Bakker tocou para Icardi, que entregou para Draxler de primeira. O alemão invadiu a área e cruzou para o brasileiro subir e aumentar a conta de cabeça no Parque dos Príncipes.
SEQUÊNCIAO PSG agora aguarda o sorteio para saber quem será o adversário nas semifinais. Montpellier e Rumilly Vallières já estão classificados. Nesta quarta, Monaco e Lyon decidem o último time a avançar.

