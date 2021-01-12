Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG terá que desembolsar R$ 500 milhões para contratar Paul Pogba

Na mira de Mauricio Pochettino, o francês deve deixar o Manchester United na próxima janela de transferências. O preço da negociação foi estipulado em 75 milhões de euros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 08:37

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 08:37

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Mauricio Pochettino quer Paul Pogba na próxima janela de transferências. De acordo com o "Daily Express", o Manchester United estipulou o preço de 75 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) para vender o craque francês.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Com contrato até 2022, Pogba deve ser vendido para que os Red Devils não percam o francês de graça ao final de seu vínculo. As declarações de Mino Raiola, empresário do jogador, causaram um grande descontentamento no clube inglês.O valor estipulado pelo Manchester United é menor do que o de algumas janelas atrás, quando o camisa 6 era alvo do Real Madrid. As recentes lesões do francês também são motivos de preocupação.
Na atual temporada, o francês atuou em 21 jogos com a camisa dos Red Devils, marcou dois gols e deu três assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados