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PSG tentará contratar Lewandowski caso Mbappé deixe o clube, diz jornal

Atacante do Bayern de Munique tem mais dois anos de contrato com o clube alemão, mas considera deixar a equipe na próxima janela de transferências, segundo imprensa francesa...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 16:41
Crédito: MATTHIAS BALK / POOL / AFP
A novela sobre o futuro do atacante Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain segue indefinida. Temendo perder um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade, o clube parisiense já começa a pensar em substitutos. E de acordo com a imprensa francesa, o alvo é Robert Lewandowski, do Bayern.
+ Veja a tabela da Ligue 1Segundo o jornal "L'Équipe", um dos principais portais da França, o atacante polonês estaria considerando sua saída da equipe alemã, pois acredita que já ganhou tudo o que era possível. O vínculo do camisa 9 com o Bayern de Munique vai até junho de 2023.
O jornal ainda avança que o PSG não abriu negociações pelo centroavante e que definir a situação de Mbappé é prioridade no Parque dos Príncipes.
+ Final da Copa da Inglaterra tem público de 21 mil torcedores em Wembley; veja as imagens
Outro ponto abordado pelo jornal é o fato de Leonardo, diretor esportivo do PSG, gostar muito de Lewa. Com a saída de Cavani e a pouca efetividade de Icardi, o atacante polonês pode ser uma opção.

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