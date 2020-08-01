PSG também tem interesse no meio-campista Thiago Alcântara

Crédito: Thiago Alcântara tem atraído diversos gigantes europeus e não deve seguir no Bayern de Munique (AFP

A novela sobre o futuro de Thiago Alcântara ganhou mais um capítulo neste sábado. Dessa vez, mais um clube deseja contar com o meio-campista na próxima temporada: o Paris Saint-Germain, que conquistou a Copa da França na sexta ao vencer o Lyon nos pênaltis.

Segundo informações do 'Le10Sport', equipe parisiense está disposta a pagar cerca de 30 milhões de euros pelo jogador, de 29 anos. O clube mais próximo de trazer o atleta é o Liverpool, que negocia com o clube bávaro, mas ainda não conseguiu chegar a uma acordo.Além do PSG e dos Reds, Manchester United e Juventus também monitoram a situação do meio-campista, porém o Bayern pede R$ 182 milhões e na atual crise devido à pandemia global de Covid-19, os clubes preferem ter cautela em suas negociações.