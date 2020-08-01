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futebol

PSG também tem interesse no meio-campista Thiago Alcântara

Segundo informações do 'Le10Sport', equipe parisiense deseja contar com o brasileiro para a próxima temporada. Liverpool segue de perto o jogador do Bayern de Munique...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 14:51

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 14:51

Crédito: Thiago Alcântara tem atraído diversos gigantes europeus e não deve seguir no Bayern de Munique (AFP
A novela sobre o futuro de Thiago Alcântara ganhou mais um capítulo neste sábado. Dessa vez, mais um clube deseja contar com o meio-campista na próxima temporada: o Paris Saint-Germain, que conquistou a Copa da França na sexta ao vencer o Lyon nos pênaltis.
Segundo informações do 'Le10Sport', equipe parisiense está disposta a pagar cerca de 30 milhões de euros pelo jogador, de 29 anos. O clube mais próximo de trazer o atleta é o Liverpool, que negocia com o clube bávaro, mas ainda não conseguiu chegar a uma acordo.Além do PSG e dos Reds, Manchester United e Juventus também monitoram a situação do meio-campista, porém o Bayern pede R$ 182 milhões e na atual crise devido à pandemia global de Covid-19, os clubes preferem ter cautela em suas negociações.
Formado nas divisões de base do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. Na equipe bávara, ele participou das conquistas de sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, foram 230 partidas com 31 gols com a camisa dos bávaros.

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