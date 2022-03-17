PSG suspende parceria com empresa russa de apostas

O Paris Saint-Germain comunicou nesta quinta-feira a suspensão do contrato com a Fonbet até o fim do ano. A empresa russa de apostas esportivas tem parceria com o clube francês até 2023.> Confira os oito classificados para as quartas de final da Champions League e onde assistir ao sorteio

A escolha do clube pela suspensão da parceria foi por uma forma de pressão pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Além do PSG, outros clubes da Europa também encerraram contrato com empresas russas.

- Os eventos atuais nos levaram a reconsiderar o nosso comprometimento com duas companhias russas. Entramos em acordo mútuo com nosso parceiro regional Fonbet para suspender o contrato até o final da temporada - diz a nota divulgada pelo PSG. Segundo a nota divulgada pelo clube, o PSG vai seguir com suas atividades com jovens em Moscou. A academia surgiu na capital russa em 2019 e recebe crianças de três a 15 anos de idade para aprenderem a jogar futebol.