PSG se interessa pelo atacante Rodrigo Moreno, do Valencia

Após perder o atacante Edinson Cavani, que deixou o clube ao final do contrato, o PSG pode tentar a contratação de Rodrigo Moreno, do Valencia. De acordo com informações do "Le10sport", o hispânico-brasileiro é o favorito para substituir o centroavante uruguaio.Segundo o portal, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, é entusiasta do futebol do atleta, mas seu preço poderia ser um entrave. O jogador custa 40 milhões de euros (R$ 257 milhões) e a crise financeira causada pelo coronavírus poderia atrapalhar os planos da equipe parisiense.