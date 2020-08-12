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PSG se interessa pelo atacante Rodrigo Moreno, do Valencia

Jogador é um dos destaques do clube espanhol e também da seleção espanhola...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 15:46

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 15:46

Crédito: AFP
Após perder o atacante Edinson Cavani, que deixou o clube ao final do contrato, o PSG pode tentar a contratação de Rodrigo Moreno, do Valencia. De acordo com informações do "Le10sport", o hispânico-brasileiro é o favorito para substituir o centroavante uruguaio.Segundo o portal, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, é entusiasta do futebol do atleta, mas seu preço poderia ser um entrave. O jogador custa 40 milhões de euros (R$ 257 milhões) e a crise financeira causada pelo coronavírus poderia atrapalhar os planos da equipe parisiense.
O carioca de 29 anos, que é naturalizado espanhol, jogou 34 partidas pelo Valencia na temporada e marcou sete gols. O jogador também deu 11 assistências.

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