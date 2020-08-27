PSG se despede de Thiago Silva: 'Para sempre em nossos corações'

O adeus de um ídolo. O Paris Saint-Germain se despediu oficialmente de Thiago Silva, nesta quinta-feira (27). No perfil oficial do clube, um vídeo de homenagem com a mensagem: "Você está na história do Clube e para sempre em nossos corações". O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, também enviou uma mensagem ao brasileiro.

- Thiago, obrigado por estes oito anos memoráveis, cheios de memórias duradouras e pelo seu envolvimento, pela sua devoção e pela sua aura. Você será para sempre um dos maiores jogadores da história, e seu status de lenda aqui no PSG durará para sempre. Desejo a você e sua família o melhor para seus desafios futuros, você sempre fará parte da família e da história do clube. Um grande obrigado, capitão - disse.