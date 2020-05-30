PSG se aproxima de acordo com Inter de Milão para permanência de Icardi

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Uma das principais preocupações do Paris Saint-Germain parece ter chegado ao fim. De acordo com a emissora "Sky Sport Italia", o clube parisiense chegou a um acordo com a Inter de Milão pela compra dos direitos de Mauro Icardi, que está emprestado ao clube francês até o fim da temporada, mas pertence aos italianos.

Segundo informações, o acordo inicial, firmado quando o argentino chegou ao Parque dos Príncipes, previa um pagamento de 70 milhões de euros (R$ 421 milhões) como opção de compra por parte dos franceses. No entanto, devido à crise causada pela pandemia de coronavírus, os clubes chegaram a um denominador comum e Icardi será vendido em definitivo por 50 milhões de euros (R$ 301 milhões), além de bônus de 7 milhões de euros em metas atingidas (R$ 42 milhões).