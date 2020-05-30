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PSG se aproxima de acordo com Inter de Milão para permanência de Icardi

Argentino foi contratado pelo clube francês no início da temporada por empréstimo e correspondeu às expectativas da diretoria. Cavani, que virou reserva, deve deixar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 22:21

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 22:21

Crédito: MARTIN BUREAU / AFP
Uma das principais preocupações do Paris Saint-Germain parece ter chegado ao fim. De acordo com a emissora "Sky Sport Italia", o clube parisiense chegou a um acordo com a Inter de Milão pela compra dos direitos de Mauro Icardi, que está emprestado ao clube francês até o fim da temporada, mas pertence aos italianos.
Segundo informações, o acordo inicial, firmado quando o argentino chegou ao Parque dos Príncipes, previa um pagamento de 70 milhões de euros (R$ 421 milhões) como opção de compra por parte dos franceses. No entanto, devido à crise causada pela pandemia de coronavírus, os clubes chegaram a um denominador comum e Icardi será vendido em definitivo por 50 milhões de euros (R$ 301 milhões), além de bônus de 7 milhões de euros em metas atingidas (R$ 42 milhões).
Há a chance do negócio ser oficializado neste sábado pelos clubes, de acordo com a publicação. Com a permanência de Icardi, a tendência é que o uruguaio Edinson Cavani, maior artilheiro da história do PSG, realmente deixe o clube. O contrato do jogador se encerra no dia 30 de junho e até o momento não foi renovado.E MAIS:Havertz marca mais uma vez, e Bayer Leverkusen vence o Freiburg pelo Campeonato AlemãoFutebol austríaco volta e RB Salzburg é campeão da Copa da ÁustriaPolícia da Inglaterra pede que alguns jogos da Premier League sejam disputados em campo neutroRetorno do Campeonato Japonês é marcado para o dia 4 de julho E MAIS:

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