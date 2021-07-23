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futebol

PSG renova contrato de Mauricio Pochettino por mais dois anos

Treinador argentino tinha contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da atual temporada, em junho de 2022, mas estendeu o vínculo para mais um ano...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 16:26
Crédito: Divulgação / PSG
O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual com o treinador Mauricio Pochettino por mais duas temporadas, até junho de 2023. Desde janeiro na equipe francesa, o argentino tinha vínculo com o PSG até 2022. Além do técnico, seus quatro auxiliares também estenderam o contrato.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Apesar de ter fracassado no objetivo de conquistar a Champions League e o Campeonato Francês, Pochettino faturou os títulos da Supercopa da França e da Copa da França na equipe parisiense. Em 33 partidas, foram 22 vitórias, quatro empates e sete derrotas.
Dando sequência à pré-temporada, o PSG realiza amistoso neste sábado contra o Orléans, da segunda divisão francesa, depois enfrenta o Sevilla, da Espanha, no dia 27. A estreia oficial na temporada 2021/22 será no dia 1º de agosto, na Supercopa da França, contra o Lille.

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