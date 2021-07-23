PSG renova contrato de Mauricio Pochettino por mais dois anos

Crédito: Divulgação / PSG

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual com o treinador Mauricio Pochettino por mais duas temporadas, até junho de 2023. Desde janeiro na equipe francesa, o argentino tinha vínculo com o PSG até 2022. Além do técnico, seus quatro auxiliares também estenderam o contrato.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Apesar de ter fracassado no objetivo de conquistar a Champions League e o Campeonato Francês, Pochettino faturou os títulos da Supercopa da França e da Copa da França na equipe parisiense. Em 33 partidas, foram 22 vitórias, quatro empates e sete derrotas.