PSG recebe o Angers pelo Campeonato Francês e conta com o retorno de Neymar ao time

Crédito: LLUIS GENE / POOL / AFP

Nesta sexta-feira, o PSG abre a sexta rodada do Campeonato Francês diante do Angers no estádio Parc des Princes, às 16h, em Paris, buscando uma recuperação na tabela. Para isso, o técnico Thomas Tuchel terá novidades no time titular.

O treinador não poderá contar com o meia e atacante argentino Angel Di Maria e com o lateral-esquerdo Kurzawa. Ambos estão suspensos. Apesar disso, o torcedor do Paris também teve motivos para se alegrar.

Recuperado de uma leve contratura muscular na panturrilha direita no fim de semana passado, Neymar voltará a atuar pelo PSG. Nesta quinta-feira, na véspera da partida, o treinador garantiu a presença do craque.

- É uma boa semana, estão todos em campo. Houve muita intensidade e boa mentalidade nos últimos dois treinos, por isso estou muito feliz. O retorno de Neymar Jr. e Idrissa Gueye são duas boas notícias para nós. Eles treinaram com intensidade, fazendo todos os exercícios com o grupo. Eles estão prontos, estão bem. Não há nenhum problema com eles - disse.