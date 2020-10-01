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PSG recebe o Angers pelo Campeonato Francês e conta com o retorno de Neymar ao time

Brasileiro foi confirmado pelo técnico Thomas Tuchel em entrevista coletiva: 'Está pronto'...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 14:22

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 14:22

Crédito: LLUIS GENE / POOL / AFP
Nesta sexta-feira, o PSG abre a sexta rodada do Campeonato Francês diante do Angers no estádio Parc des Princes, às 16h, em Paris, buscando uma recuperação na tabela. Para isso, o técnico Thomas Tuchel terá novidades no time titular.
O treinador não poderá contar com o meia e atacante argentino Angel Di Maria e com o lateral-esquerdo Kurzawa. Ambos estão suspensos. Apesar disso, o torcedor do Paris também teve motivos para se alegrar.
Recuperado de uma leve contratura muscular na panturrilha direita no fim de semana passado, Neymar voltará a atuar pelo PSG. Nesta quinta-feira, na véspera da partida, o treinador garantiu a presença do craque.
- É uma boa semana, estão todos em campo. Houve muita intensidade e boa mentalidade nos últimos dois treinos, por isso estou muito feliz. O retorno de Neymar Jr. e Idrissa Gueye são duas boas notícias para nós. Eles treinaram com intensidade, fazendo todos os exercícios com o grupo. Eles estão prontos, estão bem. Não há nenhum problema com eles - disse.
O Paris Saint-Germain é o sétimo colocado, com apenas 9 pontos na tabela do Campeonato Francês. Mesma pontuação do rival Angers, que ocupa a oitava posição.

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