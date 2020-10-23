PSG recebe lanterna Djon pelo Campeonato Francês

Crédito: Divulgação/PSG

Pressionado após o começo ruim na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain recebe o Djon, neste sábado, às 16h, no Parque dos Príncipes, pela 8º rodada do Campeonato Francês. A equipe de Paris busca uma vitória sobre o lanterna da tabela para tentar assumir a liderança, que atualmente é do Lille.

Em busca da ponta da tabela do Campeonato Francês, o PSG vem de goleada na última rodada sobre o Nîmes por 4 a 0. Apesar disso, a equipe de Paris entra em campo pressionada após a derrota para o Manchester United por 2 a1, na estreia da Liga dos Campeões.

O Dijon conseguiu um resultado expressivo na jornada anterior. Conseguiu arrancar o empate, por 1 a 1, diante do Rennes, que até então era líder do Campeonato Francês. Atual lanterna da competição, a equipe precisa tentar surpreender mais uma vez e pontuar fora de casa.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker; Marquinhos, Herrera, Draxler; Neymar, Mbappé e Sarabia.

Provável escalação do Dijon: Allagbe; Chala, Panzo, Manga, Chafik; Lautoa, Ndong; Chouiar, Sammaritano, Ebimbe; Balde.