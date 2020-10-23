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futebol

PSG recebe lanterna Djon pelo Campeonato Francês

Pressionado após derrota na estreia da Liga dos Campeões, time de Neymar quer dar resposta dentro de campo e buscar a liderança da Ligue 1...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 19:38
Crédito: Divulgação/PSG
Pressionado após o começo ruim na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain recebe o Djon, neste sábado, às 16h, no Parque dos Príncipes, pela 8º rodada do Campeonato Francês. A equipe de Paris busca uma vitória sobre o lanterna da tabela para tentar assumir a liderança, que atualmente é do Lille.
Em busca da ponta da tabela do Campeonato Francês, o PSG vem de goleada na última rodada sobre o Nîmes por 4 a 0. Apesar disso, a equipe de Paris entra em campo pressionada após a derrota para o Manchester United por 2 a1, na estreia da Liga dos Campeões.
O Dijon conseguiu um resultado expressivo na jornada anterior. Conseguiu arrancar o empate, por 1 a 1, diante do Rennes, que até então era líder do Campeonato Francês. Atual lanterna da competição, a equipe precisa tentar surpreender mais uma vez e pontuar fora de casa.
Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker; Marquinhos, Herrera, Draxler; Neymar, Mbappé e Sarabia.
Provável escalação do Dijon: Allagbe; Chala, Panzo, Manga, Chafik; Lautoa, Ndong; Chouiar, Sammaritano, Ebimbe; Balde.
LORIENTE X OLYMPIQUE DE MARSELHANo limite da zona de rebaixamento, o Lorient encara o Olympique de Marselha com situação semelhante ao PSG. Assim como o time de Paris, o Olympique foi derrotado na estreia da Liga dos Campeões e precisa de uma vitória no Campeonato Francês para subir na tabela. Neste sábado, as equipes se enfrentam no estádio du Moustoir, às 12h, em Lorient.

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