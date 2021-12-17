Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG realiza torneio para jovens na Arena das Dunas, em Natal

Competição reúne equipes de escolas franqueadas do Paris Saint-Germain de todo o Brasil em Natal
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2021 às 17:42

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:42

Neste fim de semana, desembarca na Arena das Dunas, em Natal, a terceira edição da Paris Saint-Germain Academy Cup Brasil. Os jogos são divididos em quatro quadras e o torneio reúne centenas de atletas das escolas franqueadas do PSG de todo o Brasil. > Clubes querem pausa da Premier League até janeiro para conter a Ômicron, nova variante da Covid-19
O Rio Grande do Norte é o primeiro estado do Nordeste a sediar o torneio festivo. As duas primeiras edições da PSG Cup Brasil foram realizadas no Maracanã, no Rio de Janeiro, e no Allianz Parque, em São Paulo, em 2018 e 2019, respectivamente. Em 2020, não houve o torneio por conta da pandemia da Covid-19.
O evento deste ano conta com a participação de 2,5 mil pessoas, entre competidores, familiares e organização.
- A Arena das Dunas é um ambiente plural e preocupado em ser efetivamente um centro de convivência, recebendo pessoas e atividades das mais variadas. É com satisfação que recebemos essa edição do Paris Saint-Germain Academy Cup Brasil, que está acontecendo pela primeira vez no Nordeste - destaca Ítalo Mitre, diretor-presidente da Arena das Dunas.
Diego Jatobá, sócio-diretor da Paris Saint Germain Academy, acredita que o trabalho da academia focado no esporte ajuda as crianças a desenvolverem valores e habilidades para o resto da vida.
> Uefa sorteia chaves da Nations League, que terá Alemanha, Inglaterra e Itália no mesmo grupo
- Trabalhamos com a iniciação esportiva da criança. Todas as posições do time são importantes e nos eventos esportivos as crianças começam a criar memória afetiva com o esporte - conta Diego
A escola de futebol do PSG tem 21 unidades no Brasil, incluindo Natal, e atende 3.380 crianças e adolescentes entre 4 e 19 anos, em todo o país.
Na capital potiguar, o PSG Academy funciona no bairro de Cidade Satélite e conta com 300 alunos. Na PSG Cup, o representante do RN tem equipes no Sub-7, Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Feminino.
Crédito: EventodoPSGAcademyinicianestesábado(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados