PSG realiza torneio para jovens na Arena das Dunas, em Natal

Neste fim de semana, desembarca na Arena das Dunas, em Natal, a terceira edição da Paris Saint-Germain Academy Cup Brasil. Os jogos são divididos em quatro quadras e o torneio reúne centenas de atletas das escolas franqueadas do PSG de todo o Brasil. > Clubes querem pausa da Premier League até janeiro para conter a Ômicron, nova variante da Covid-19

O Rio Grande do Norte é o primeiro estado do Nordeste a sediar o torneio festivo. As duas primeiras edições da PSG Cup Brasil foram realizadas no Maracanã, no Rio de Janeiro, e no Allianz Parque, em São Paulo, em 2018 e 2019, respectivamente. Em 2020, não houve o torneio por conta da pandemia da Covid-19.

O evento deste ano conta com a participação de 2,5 mil pessoas, entre competidores, familiares e organização.

- A Arena das Dunas é um ambiente plural e preocupado em ser efetivamente um centro de convivência, recebendo pessoas e atividades das mais variadas. É com satisfação que recebemos essa edição do Paris Saint-Germain Academy Cup Brasil, que está acontecendo pela primeira vez no Nordeste - destaca Ítalo Mitre, diretor-presidente da Arena das Dunas.

Diego Jatobá, sócio-diretor da Paris Saint Germain Academy, acredita que o trabalho da academia focado no esporte ajuda as crianças a desenvolverem valores e habilidades para o resto da vida.

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- Trabalhamos com a iniciação esportiva da criança. Todas as posições do time são importantes e nos eventos esportivos as crianças começam a criar memória afetiva com o esporte - conta Diego

A escola de futebol do PSG tem 21 unidades no Brasil, incluindo Natal, e atende 3.380 crianças e adolescentes entre 4 e 19 anos, em todo o país.

Na capital potiguar, o PSG Academy funciona no bairro de Cidade Satélite e conta com 300 alunos. Na PSG Cup, o representante do RN tem equipes no Sub-7, Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Feminino.