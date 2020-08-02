PSG quer superar concorrência do Liverpool por Thiago Alcântara

O Paris Saint-Germain está disponível para oferecer o valor pedido pelo Bayern de Munique para liberar Thiago Alcântara. De acordo com a imprensa francesa, a ideia dos parisienses é tirar o interesse do Liverpool no meio-campista espanhol. O Bayern de Munique pede 30 milhões de euros (cerca de R$ 184 milhões) por Thiago Alcântara. Há sete anos no clube bávaro, o espanhol já informou o desejo de deixar o clube e iniciar um novo projeto.
Thiago foi essencial ao Bayern nesta temporada. Ele atuou em 36 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.