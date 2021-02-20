PSG quer renovar com Bernat para frear interesse do Barcelona

Crédito: Divulgação/PSG

Buscando um lateral-esquerdo, o Barcelona quer Juan Bernat, que encerra seu contrato no final da atual temporada. O Paris Saint-Germain, por outro lado, quer renovar com o jogador. O jornal "L'Équipe" informou que Leonardo, diretor esportivo do clube francês, já se reuniu com os representantes do atleta para iniciar as negociações, mas algumas propostas já foram recusadas.

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