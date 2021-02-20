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futebol

PSG quer renovar com Bernat para frear interesse do Barcelona

Leonardo, diretor esportivo do clube francês, já se reuniu com o jogador e seus agentes, mas algumas propostas já foram recusadas. Contrato acaba no final da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 11:49

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 11:49

Crédito: Divulgação/PSG
Buscando um lateral-esquerdo, o Barcelona quer Juan Bernat, que encerra seu contrato no final da atual temporada. O Paris Saint-Germain, por outro lado, quer renovar com o jogador. O jornal "L'Équipe" informou que Leonardo, diretor esportivo do clube francês, já se reuniu com os representantes do atleta para iniciar as negociações, mas algumas propostas já foram recusadas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
O PSG quer manter o jogador na equipe e impedir que ele saia de graça. Em fim de contrato, Bernat poderia chegar ao Barça de graça no final da temporada.No momento, o lateral-esquerdo está fora de combate devido a uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele ainda não tem uma data estipulada para retornar aos gramados.

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