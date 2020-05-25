Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG quer Dembélé e pode facilitar negociação por Neymar

O clube francês confia no potencial do jogador e está disposto a correr esse risco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 13:36

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 13:36

Crédito: Josep LAGO / AFP
O Barcelona vive um dilema com Dembélé. As lesões excessivas o deixaram de fora de grande parte da temporada. Apesar disso, o Paris Saint-Germain surge como interessado e isso poderia facilitar no negócio de Neymar, de acordo com o "SPORT".
Tuchel é fã do jogador, mas existem dúvidas de que o francês é uma contratação arriscada. As lesões foram contínuas e graves, mas os franceses estão convencidos de que podem recuperar o bom futebol dele.
Dembélé ainda é muito jovem e promissor. O PSG já queria contratá-lo na última janela de transferências, mas não foi concretizado. Seu nome pode ser utilizado para diminuir o custo da operação Neymar.
A saída de Dembélé não seria ruim para o Barça caso Neymar retornasse. Além do craque brasileiro, jovens como Ansu Fati e Collado, teriam mais minutos no Camp Nou.E MAIS:Ex-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de FirminoNapoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporadaTécnico do Barça se mostra satisfeito com condição física dos atletasReal Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuro E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados