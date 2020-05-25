PSG quer Dembélé e pode facilitar negociação por Neymar

Crédito: Josep LAGO / AFP

O Barcelona vive um dilema com Dembélé. As lesões excessivas o deixaram de fora de grande parte da temporada. Apesar disso, o Paris Saint-Germain surge como interessado e isso poderia facilitar no negócio de Neymar, de acordo com o "SPORT".

Tuchel é fã do jogador, mas existem dúvidas de que o francês é uma contratação arriscada. As lesões foram contínuas e graves, mas os franceses estão convencidos de que podem recuperar o bom futebol dele.

Dembélé ainda é muito jovem e promissor. O PSG já queria contratá-lo na última janela de transferências, mas não foi concretizado. Seu nome pode ser utilizado para diminuir o custo da operação Neymar.