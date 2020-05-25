PSG quer Dembélé e pode facilitar negociação por Neymar

O Barcelona vive um dilema com Dembélé. As lesões excessivas o deixaram de fora de grande parte da temporada. Apesar disso, o Paris Saint-Germain surge como interessado e isso poderia facilitar no negócio de Neymar, de acordo com o "SPORT".
Tuchel é fã do jogador, mas existem dúvidas de que o francês é uma contratação arriscada. As lesões foram contínuas e graves, mas os franceses estão convencidos de que podem recuperar o bom futebol dele.
Dembélé ainda é muito jovem e promissor. O PSG já queria contratá-lo na última janela de transferências, mas não foi concretizado. Seu nome pode ser utilizado para diminuir o custo da operação Neymar.
A saída de Dembélé não seria ruim para o Barça caso Neymar retornasse. Além do craque brasileiro, jovens como Ansu Fati e Collado, teriam mais minutos no Camp Nou.E MAIS:Ex-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de FirminoNapoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporadaTécnico do Barça se mostra satisfeito com condição física dos atletasReal Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuro E MAIS: