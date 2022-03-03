PSG pretende renovar permanência de Mbappé no clube após o fim do contrato; entenda

O Paris Saint-Germain busca a renovação de Kylian Mbappé, mas somente após o fim do contrato do atacante, segundo o "As". Caso o atleta acerte um acordo com a equipe de Mauricio Pochettino antes do dia 1º de julho, o clube deve ter que pagar 35 milhões de euros (R$ 199 milhões) ao Monaco.No acordo realizado pela contratação do camisa sete, o PSG iria ter que pagar esse valor ao clube monegasco em caso de renovação ou venda do atacante. No entanto, os parisienses buscam utilizar esse dinheiro para pagar parte do alto salário proposto, de acordo com o jornal "Le Parisien".

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Mbappé, que também terá a opção de assinar um contrato com o Real Madrid na próxima janela de transferências, ainda não decidiu o seu futuro. Porém, a expectativa é de que o atacante não crie uma novela, uma vez que precisa se preparar na pré-temporada com o objetivo de estar bem fisicamente para a disputa da Copa do Mundo.

Na atual temporada, o atacante vem sendo o grande protagonista do Paris Saint-Germain. Enquanto Neymar e Lionel Messi tem números tímidos, Mbappé já anotou 24 gols e contribuiu com 17 assistências somando todas as competições.