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futebol

PSG presenteia Pierre Webó com camisa autografada por todo time

Na última terça, em defesa de Webó, os jogadores deixaram o gramado do Parque dos Príncipes após uma acusação de ofensa racista do quarto árbitro...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 21:03

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 21:03

Crédito: Pierre Webó recebeu uma camisa autografada do PSG - Reprodução Twitter
Pierre Webó, integrante da equipe técnica do Instabul Basaksehir, recebeu uma camisa autografada por todos os jogadores do Paris Saint-German. O presidente do time parisiense, Nasser Al-Khelaïfi, após a partida entre PSG e Instabul, reagendada para esta quarta-feira, encontrou com o ex-jogador e o presenteou.
>CONFIRA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES
Na última terça, em defesa de Webó, os jogadores das duas equipes deixaram o gramado do Parque dos Príncipes após uma acusação de ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o membro da comissão técnica da equipe turca.
Antes da bola rolar, jogadores de PSG e Istanbul Basaksehir foram a campo para aquecimento com uma mensagem contra o crime de injúria racial. Os atletas entraram no gramado com uma camisa escrito "não ao racismo". Quando foram a campo em definitivo para a partida, o hino da Champions foi tocado no estádio com os jogadores de joelho.

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