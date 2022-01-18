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futebol

PSG prepara duas contratação para o setor de meio de campo

Além de Paul Pogba, que é desejo antigo do clube francês, Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, deve buscar a chegada de Franck Kessié, do Milan...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 10:10

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 10:10

Além do interesse na contratação de Paul Pogba, o Paris Saint-Germain também irá buscar a chegada de Franck Kessié, do Milan, para o meio de campo na próxima temporada, segundo a "ESPN". Ambos encerrar seus contratos com suas equipes no próximo dia 30 de junho.Leonardo, diretor esportivo do PSG, está em conversas com os representantes dos dois atletas, uma vez que Wijnaldum, contratado na última janela de verão da Europa, dá demonstrações de que pretende deixar o time de Mauricio Pochettino.
> Veja a tabela da Ligue 1
Pogba está com um pé fora do Manchester United após diversas tentativas por uma renovação de contrato. Por outro lado, Kessié tem uma oferta do Milan em mãos, mas ainda não decidiu o seu futuro. A possibilidade de seguir vestindo rossonero ainda existe.
O Paris Saint-Germain possui um meio de campo robusto e tem Marco Verratti como pilar do setor e titular indiscutível. O clube também conta com Gueye, Ander Herrera, Paredes e Danilo Pereira, além de Wijnaldum. Com isso, os reforços não possuem garantias de um lugar no 11 de Pochettino.
Crédito: KessiéestánamiradoPSGparaapróximatemporada(CHARLYTRIBALLEAU/AFP

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