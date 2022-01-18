PSG prepara duas contratação para o setor de meio de campo

Além do interesse na contratação de Paul Pogba, o Paris Saint-Germain também irá buscar a chegada de Franck Kessié, do Milan, para o meio de campo na próxima temporada, segundo a "ESPN". Ambos encerrar seus contratos com suas equipes no próximo dia 30 de junho.Leonardo, diretor esportivo do PSG, está em conversas com os representantes dos dois atletas, uma vez que Wijnaldum, contratado na última janela de verão da Europa, dá demonstrações de que pretende deixar o time de Mauricio Pochettino.

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Pogba está com um pé fora do Manchester United após diversas tentativas por uma renovação de contrato. Por outro lado, Kessié tem uma oferta do Milan em mãos, mas ainda não decidiu o seu futuro. A possibilidade de seguir vestindo rossonero ainda existe.

O Paris Saint-Germain possui um meio de campo robusto e tem Marco Verratti como pilar do setor e titular indiscutível. O clube também conta com Gueye, Ander Herrera, Paredes e Danilo Pereira, além de Wijnaldum. Com isso, os reforços não possuem garantias de um lugar no 11 de Pochettino.