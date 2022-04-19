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futebol

PSG pode ser campeão francês sem presença de Messi e Neymar

Argentino está lesionado e brasileiro está suspenso e ambos não jogam contra o Angers...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 12:00
Lionel Messi se tornou desfalque de última hora para o Paris Saint-Germain, segundo a imprensa francesa. Com isso, a equipe de Mauricio Pochettino irá entrar em campo nesta quarta-feira diante do Angers podendo se tornar campeã da Ligue 1 sem o argentino e sem Neymar, que está suspenso.Além da dupla do setor ofensivo, o comandante do PSG também tem problemas em outros setores do time. O meia Verratti e o zagueiro Kimpembe também serão desfalques na 33ª rodada do Campeonato Francês. Com as ausências, Sergio Ramos e Di Maria devem ganhar espaço.
> Veja a tabela da Ligue 1
No ataque, Mbappé, principal destaque do Paris Saint-Germain na temporada, será a grande arma de Mauricio Pochettino e a grande esperança de gols neste duelo fora de casa. O camisa sete é o artilheiro da Ligue 1, com 21 tentos, e pode ampliar seus números.
No entanto, o PSG não depende apenas de si para ser campeão com cinco rodadas de antecedência. Além de ter que vencer o Angers, o clube precisará torcer por um tropeço do Olympique Marseille diante do Nantes também nesta quarta-feira.
Crédito: ApenasMbappédotrioofensivotitulardoPSGirájogarcontraoAngers(Foto:THOMASCOEX/AFP

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