PSG pode se aproveitar de má relação entre Ndombelé e José Mourinho

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As relações entre o volante Ndombelé e José Mourinho não estão boas e o francês teria comunicado ao treinador que não tem interesse em trabalhar com ele, de acordo com o canal “TF1”. Com isso, Paris Saint-Germain e Barcelona monitoram de perto a situação, pois ambos possuem interesse em contratar o jogador do Tottenham.

Por parte da equipe da capital francesa, o jogador é um pedido pessoal do técnico Thomas Tuchel. O alemão acredita que o PSG sofreu nas últimas temporadas com a falta de um meio-campista que ofereça velocidade na condução do jogo e que complemente Verratti. O treinador tentará convencer Leonardo a contratá-lo, mas é provável que o empréstimo seja mais viável por conta da atual crise financeira nos clubes e a recente aquisição de Icardi.

Já na Catalunha, o nome de Ndombelé não parece tão provável, uma vez que os culés estão investindo na troca de Arthur por Pjanic. Com a possível chegada do bósnio, o francês não é mais especulado. O Tottenham também não irá liberá-lo por um valor baixo e o Barcelona passa por um momento econômico muito complicado.