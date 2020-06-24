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PSG pode se aproveitar de má relação entre Ndombelé e José Mourinho

Clube francês tem interesse na contratação do meio-campista francês e atleta pode chegar por empréstimo. Jogador comunicou que não tem interesse em trabalhar com português...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 13:05

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 13:05

Crédito: AFP
As relações entre o volante Ndombelé e José Mourinho não estão boas e o francês teria comunicado ao treinador que não tem interesse em trabalhar com ele, de acordo com o canal “TF1”. Com isso, Paris Saint-Germain e Barcelona monitoram de perto a situação, pois ambos possuem interesse em contratar o jogador do Tottenham.
Por parte da equipe da capital francesa, o jogador é um pedido pessoal do técnico Thomas Tuchel. O alemão acredita que o PSG sofreu nas últimas temporadas com a falta de um meio-campista que ofereça velocidade na condução do jogo e que complemente Verratti. O treinador tentará convencer Leonardo a contratá-lo, mas é provável que o empréstimo seja mais viável por conta da atual crise financeira nos clubes e a recente aquisição de Icardi.
Já na Catalunha, o nome de Ndombelé não parece tão provável, uma vez que os culés estão investindo na troca de Arthur por Pjanic. Com a possível chegada do bósnio, o francês não é mais especulado. O Tottenham também não irá liberá-lo por um valor baixo e o Barcelona passa por um momento econômico muito complicado.
Desde o retorno do Campeonato Inglês, Mourinho não colocou o atleta para jogar nenhuma das duas partidas que o time fez contra o Manchester United e West Ham. As informações apontam que a paciência do jogador acabou e o desejo é buscar uma saída.E MAIS:Paris Saint-Germain insiste na contratação de jovem japonês do RealJames Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sairRenovação de Thiago dá passo atrás e meio-campista pode sair do Bayern E MAIS:

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