PSG pode se adiantar ao Real Madrid e tentar contratação de Camavinga

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O mercado de transferências na França foi aberto nesta segunda-feira e as primeiras informações são de que o Paris Saint-Germain poderia ir atrás de Camavinga, de acordo com a “RMC Sports”. O time de Nasser Al-Khelaifi pode se beneficiar do início da janela dentro do país e se adiantar frente o forte interesse do Real Madrid.

Embora o jovem de 17 anos não seja uma prioridade no elenco, Leonardo, diretor esportivo do PSG, o segue há algum tempo. Além disso, o clube quer contratar um nome para a posição, mas a negociação será difícil, pois o Rennes não tem interesse em se desfazer do atleta e muito menos vendê-lo a um rival direto.