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PSG pode se adiantar ao Real Madrid e tentar contratação de Camavinga

O mercado francês interno foi aberto nesta segunda-feira e nome do jovem meio-campista é especulado no gigante francês. Negociação com Rennes deve ser difícil...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 14:20

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 14:20

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
O mercado de transferências na França foi aberto nesta segunda-feira e as primeiras informações são de que o Paris Saint-Germain poderia ir atrás de Camavinga, de acordo com a “RMC Sports”. O time de Nasser Al-Khelaifi pode se beneficiar do início da janela dentro do país e se adiantar frente o forte interesse do Real Madrid.
Embora o jovem de 17 anos não seja uma prioridade no elenco, Leonardo, diretor esportivo do PSG, o segue há algum tempo. Além disso, o clube quer contratar um nome para a posição, mas a negociação será difícil, pois o Rennes não tem interesse em se desfazer do atleta e muito menos vendê-lo a um rival direto.
Embora os merengues tenham intensificado seus contatos com o entorno do jogador nas últimas semanas, uma proposta formal não pode ser feita até que o mercado francês se abra para o resto da Europa. A medida só deve acontecer após as finalizações das grandes ligas no continente e não há previsão.E MAIS:Di María revela mágoa por não ser convocado para seleção argentinaAjax pode reduzir pedida por Van de Beek para o Manchester UnitedInter de Milão pensa na contratação de Federico Chiesa, da FiorentinaJornal revela que Barça recebeu proposta por Francisco Trincão E MAIS:

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