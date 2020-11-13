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PSG pode dar 'cheque em branco' para tirar Sérgio Ramos do Real Madrid, afirma TV espanhola

Zagueiro tem contrato com o clube merengue até o fim da atual temporada e pode
assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 09:54

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 09:54

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos ficará livre para assinar um pré-contrato com outros clubes em breve e o PSG já demonstrou interesse no zagueiro. De acordo com o programa de TV 'El Chiringuito de Jugones', do canal 'Mega', o time de Paris não irá poupar custos para trazer o jogador.
Segundo o jornalista José Alvárez, o PSG considera que Sérgio Ramos seria uma peça importante para o futuro do clube. A equipe francesa não poupará esforços e irá oferecer um ''cheque em branco" para o zagueiro. Desta forma, o espanhol ficaria livre para pedir o tempo de contrato e o salário que desejar no PSG.
Logo em seguida, ainda durante o mesmo programa, o comentarista Cristóbal Soria afirmou que "há 80% de chances de Sergio Ramos deixar o Real Madrid". Soria já trabalhou com Sérgio Ramos quando era dirigente do Sevilla e tem uma boa relação com o zagueiro.
Sérgio Ramos tem contrato com o Real Madrid até o fim da atual temporada. O zagueiro pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro.

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