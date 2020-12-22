PSG planeja vender Draxler na janela de transferências do inverno europeu

Crédito: AFP

Com vínculo somente até o fim da temporada, o meia-atacante Draxler pode assinar um pré-contrato a partir do primeiro dia de 2021. No entanto, de acordo com a imprensa alemã, o PSG deseja vender o atleta na janela de transferências de janeiro para lucrar e ajudar a equilibrar as contas.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsSegundo o jornal "Bild", os franceses esperam vender o camisa 23 por um valor entre 10 e 20 milhões de euros (entre R$ 62 milhões e R$ 124 milhões) para não perder o atleta de graça. No verão passado, o Bayer Leverkusen chegou a tentar a contratação do jogador, mas não teve sucesso.

+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década