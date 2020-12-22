PSG planeja vender Draxler na janela de transferências do inverno europeu

Com vínculo somente até o fim da temporada, o meia-atacante Draxler pode assinar um pré-contrato a partir do primeiro dia de 2021. No entanto, de acordo com a imprensa alemã, o PSG deseja vender o atleta na janela de transferências de janeiro para lucrar e ajudar a equilibrar as contas.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsSegundo o jornal "Bild", os franceses esperam vender o camisa 23 por um valor entre 10 e 20 milhões de euros (entre R$ 62 milhões e R$ 124 milhões) para não perder o atleta de graça. No verão passado, o Bayer Leverkusen chegou a tentar a contratação do jogador, mas não teve sucesso.
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Ainda segundo o portal, outro atleta que pode ser vendido pelos franceses é o meio-campista Leandro Paredes. O argentino, apesar do contrato até 2023, não é visto como indispensável e, em caso de uma proposta entre 20 e 30 milhões de euros (R$ 124 milhões e R$ 186 milhões), deixará o Parque dos Príncipes.