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futebol

PSG planeja uma oferta pelo goleiro Jan Oblak, do Atlético de Madrid

Goleiro de 27 anos, que foi eleito o terceiro melhor do mundo na posição, atrás de Neuer e Alisson, pode deixar o time da capital espanhola ao final da temporada, em junho...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 16:52

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:52

Crédito: Alex Marín / Atlético de Madrid
Eleito o terceiro melhor goleiro do mundo pela Fifa, o goleiro Jan Oblak, do Atlético de Madrid, da Espanha, atrai o interesse de outros gigantes da Europa. E de acordo com o jornal "Daily Mail", da Inglaterra, o esloveno pode receber uma proposta do Paris Saint-Germain, da França.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsAos 27 anos, o atleta, segundo o portal, decidiu que quer "novos desafios", além de "brigar por títulos". O Atlético de Madrid, que lidera o Campeonato Espanhol, reluta em vender o jogador em janeiro, mas está aberto a ouvir ofertas ao final da temporada.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro
Com os cofres afetados pela pandemia do novo coronavírus, os Colchoneros entendem que a venda de um dos seus principais jogadores pode ajudar a equacionar suas contas.

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