PSG planeja uma oferta pelo goleiro Jan Oblak, do Atlético de Madrid

Crédito: Alex Marín / Atlético de Madrid

Eleito o terceiro melhor goleiro do mundo pela Fifa, o goleiro Jan Oblak, do Atlético de Madrid, da Espanha, atrai o interesse de outros gigantes da Europa. E de acordo com o jornal "Daily Mail", da Inglaterra, o esloveno pode receber uma proposta do Paris Saint-Germain, da França.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsAos 27 anos, o atleta, segundo o portal, decidiu que quer "novos desafios", além de "brigar por títulos". O Atlético de Madrid, que lidera o Campeonato Espanhol, reluta em vender o jogador em janeiro, mas está aberto a ouvir ofertas ao final da temporada.

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