PSG pensa em Alaba para substituir a saída de Thiago Silva

O Paris Saint-Germain já procura um substituto para a saída de Thiago Silva. De acordo com o "Bild", o clube francês busca a contratação de David Alaba, do Bayern de Munique.
Alaba encerra seu contrato em 2021. Também procurado pelo Barcelona, o canadense ainda não tem certeza se ficará no Bayern de Munique. O clube bávaro pretende renovar com o jogador após o final da Liga dos Campeões. Na atual temporada, Alaba participou de 38 jogos com a camisa do Bayern, marcou dois gols e deu duas assistências.