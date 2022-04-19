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futebol

PSG não tem interesse em renovar com Sergio Ramos

Aos 36 anos, zagueiro vem sofrendo com as diversas lesões e seu contrato com o clube vai até junho de 2023
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Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 14:51
Com contrato válido até junho de 2023, Sergio Ramos não deve ter seu contrato renovado com o Paris Saint-Germain. Segundo o ‘Le Parisien’, o zagueiro tem o desejo de seguir no clube, mas os dirigentes não possuem o interesse de ampliar o vínculo devido às diversas lesões do jogador desde que chegou a Paris.> PSG pode ser campeão francês sem presença de Messi e Neymar
Na semana passada, Sergio Ramos revelou ao 'Amazon Prime' que pretende atuar em alto nível por mais quatro ou cinco anos e que deseja seguir no Paris Saint-Germain.
Além das questões físicas do jogador, o alto salário é considerado um outro problema para manter o zagueiro no elenco do clube. Isso também dificulta uma transferência para outra equipe.
Sergio Ramos saiu do Real Madrid e acertou com o Paris Saint-Germain em agosto de 2021. Desde que chegou, o zagueiro vem sofrendo com lesões e atuou somente em oito partidas pelo clube - nenhuma pela Champions League.
Crédito: SergioRamosnãodeveampliarseuvínculocomoPSG(Foto:C.Gavelle/PSG

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