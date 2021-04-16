PSG monitora situação de Dembélé e estuda investida pelo francês

Fazendo uma boa temporada no Barcelona, Ousmane Dembélé atrai interesse de outros clubes. De acordo com o "Tuttomercatoweb", o Paris Saint-Germain monitora a situação do francês, que tem contrato com os catalães até junho de 2022, e pode fazer uma investida pelo atacante.

A ideia inicial era de trazer o jogador caso Neymar deixasse a equipe, mas mesmo com a permanência do brasileiro, Dembélé continua na mira do PSG.Em seu quarto ano pelo Barça, Dembélé finalmente conseguiu deixar para trás as lesões e jogar a um bom nível. Na atual temporada, o francês atuou em 37 partidas, marcou 10 gols e deu quatro assistências.