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futebol

PSG monitora situação de Dembélé e estuda investida pelo francês

Atacante encerra seu contrato com o Barcelona em junho de 2022 e ainda não chegou a um acordo para renovar...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 09:17

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 09:17
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Fazendo uma boa temporada no Barcelona, Ousmane Dembélé atrai interesse de outros clubes. De acordo com o "Tuttomercatoweb", o Paris Saint-Germain monitora a situação do francês, que tem contrato com os catalães até junho de 2022, e pode fazer uma investida pelo atacante.
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A ideia inicial era de trazer o jogador caso Neymar deixasse a equipe, mas mesmo com a permanência do brasileiro, Dembélé continua na mira do PSG.Em seu quarto ano pelo Barça, Dembélé finalmente conseguiu deixar para trás as lesões e jogar a um bom nível. Na atual temporada, o francês atuou em 37 partidas, marcou 10 gols e deu quatro assistências.

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