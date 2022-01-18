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futebol

PSG mira contratação de meia do Tottenham ainda nesta janela

Jogador não vem recebendo chances com Antonio Conte e também deseja deixar o clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2022 às 14:21

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 14:21

O Paris Saint-Germain ainda está no mercado de olho em reforços para a temporada. De acordo com o jornal 'L'Equipe', os parisienses estariam interessados no meio-campista Tanguy Ndombelé, do Tottenham. Ainda segundo o veículo, a negociação pode ocorrer ainda neste janela de transferências.+ Robert Lewandowski vence o prêmio 'The Best' pelo segundo ano seguido
Sem oportunidades com Antonio Conte no Tottenham, Ndombelé também estaria interessado de trocar de clube. Compatriota do volante, o atacante Kyllian Mbappé já teria sugerido o nome do jogador de 25 anos à diretoria do Paris Saint-Germain em 2019, quando o atleta ainda atuava pelo Lyon.
+ Lamela conquista o Prêmio Puskás no 'The Best'; relembre o golaço
Ainda conforme informado pelo jornal francês, Ndombelé também estaria na mira de Roma e Napoli, mas o PSG larga na frente pela contratação. Nesta temporada, o meia jogou apenas duas partidas, com dois gols anotados e uma assistência concedida. Segundo o 'Transfermarket', o jogador está avaliado em mais de R$ 250 milhões.
Crédito: PochettinopodereencontrarmeiacomquemtrabalhounoTottenham(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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