PSG, Messi e Talibã: entenda polêmica capa de revista francesa

Crédito: Charlie Hebdo provoca PSG e relaciona clube francês ao Talibã (Reprodução/Twitter

A Charlie Hebdo, revista francesa famosa por suas charges polêmicas e provocativas, relacionou o Paris Saint-Germain com o Talibã, grupo terrorista que assumiu o controle do Afeganistão nos últimos dias. Na imagem, três pessoas com burcas aparecem com o nome de Lionel Messi, principal contratação do clube nesta janela de transferências, nas costas.A publicação escreve que o "Talibã: é pior do que pensávamos" em referência ao domínio do Paris Saint-Germain neste mercado. A equipe comandada por Mauricio Pochettino mostrou força e poder com contratações de pesos, como o argentino, mas também Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi e Donnarumma.

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No entanto, a provocação passa por questões que vão além do campo e bola. Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, é nascido no Qatar e possui relações com o governo de seu país. O Talibã também tem uma relação estreita com o local que irá sediar a Copa de 2022. Abdul Ghani Baradar, um dos principais líderes do grupo terrorista, vivia no Qatar desde 2018 e chegou ao Afeganistão na última terça-feira.

Além disso, Doha, capital da terra de Nasser Al-Khelaifi, servia como uma espécie de sede política do Talibã desde que este movimento deixou o Afeganistão em 2001 por conta da chegada de militares dos Estados Unidos que buscavam desmantelar a assossiação do grupo com a Al-Qaeda em busca de Osama Bin-Laden.